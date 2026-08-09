Hallan muerto a un ciclista desaparecido este sábado en Ciutadella

Archivo - La Policía Nacional y Local de Ciutadella, en Menorca. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista que había desaparecido este sábado ha sido localizado sin vida este domingo en Ciutadella.

Fuentes del Consistorio han explicado a Europa Press que sobre las 21.00 horas del sábado se inició la búsqueda del hombre, que había salido por la mañana a hacer una ruta en bicicleta por la zona de Pont d'en Gil y sa Falconera.

En la búsqueda participaron Policía Local, Protección Civil, voluntarios y el dron de la Asociación de Búsqueda y Rescate de Menorca (Buresmen).

Las labores de búsqueda se prolongaron hasta la madrugada y a primera hora de este domingo se han incorporado también los Bomberos de Menorca. Finalmente, ha sido localizado sin vida sobre las 09.30 horas.