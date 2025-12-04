Hallan muerto a un hombre desaparecido en Valldemossa

PALMA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos de Mallorca y del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de la Guardia Civil han localizado y rescatado el cuerpo sin vida de un hombre desaparecido desde este miércoles en Valldemossa.

Efectivos del Greim y el helicóptero del Instituto Armado tratan ahora de recuperar el cadáver del hombre, de 62 años, después de que el helicóptero Milana de Bomberos de Mallorca, tras varias batidas por la zona, avistara el cadáver del hombre en el mirador de na Torta sobre las 11.00 horas de este jueves.

El aviso de la desaparición se recibió anoche, sobre las 22.20 horas, según ha publicado el diario 'Última Hora' y han confirmado fuentes de la Guardia Civil a Europa Press.