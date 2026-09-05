Hallazgo arqueológico en Formentera: recuperan 26 ánforas romanas a 1.400 metros de profundidad

El Museo Arqueológico de Eivissa y Formentera acoge 26 ánforas recuperadas por un barco en el sur de las Pitiusas - CAIB

PALMA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El equipo del Museo Arqueológico de Eivissa y Formentera (MAEF) ha realizado la recepción y traslado a su almacén arqueológico de un conjunto de aproximadamente 26 ánforas romanas y 17 cajas de material cerámico fragmentado, encontradas a 1.400 metros de profundidad.

Se trata de un conjunto arqueológico recuperado esta semana de manera casual por el barco Miguel Oliver mientras hacía un lance en aguas en el sur de la costa de Formentera, según ha informado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en una nota de prensa.

El material ha sido recuperado en el marco de la campaña Medits, un programa internacional de investigación oceanográfica y pesquera en el mar Mediterráneo dedicado a evaluar el estado de los recursos y ecosistemas marinos, coordinada por el Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

El conjunto arqueológico es bastante homogéneo a nivel tipológico, ánforas romanas tipo Dressel 20 para el transporte de aceite, pero en este caso, con multitud de sellos y marcas que aportarán mucha información en su estudio.

Desde el primer momento en que se tuvo conocimiento del hallazgo, el personal de la Comunidad Autónoma de Baleares ha trabajado para determinar en qué aguas jurisdiccionales tuvo lugar y tener claro los pasos a seguir.

Una vez resuelto que son aguas de titularidad estatal, el Govern ha movilizado al equipo humano del MAEF y puesto a disposición las herramientas necesarias por el traslado del material al Museo.

El traslado ha sido autorizado por el Servicio de Patrimonio Subacuático dependiente del Ministerio de Cultura del Gobierno central, atendida la naturaleza de los bienes localizados y la circunstancia del hallazgo.

En este sentido, cabe recordar la ley del Patrimonio Histórico Español establece sobre hallazgos casuales que los bienes extraídos serán depositados a la mayor celeridad posible en el museo más próximo.

De este modo, el Ministerio ha autorizado el depósito temporal de los bienes en el MAEF, que hará un inventario del material entregado y un estudio de su estado de conservación.

La Conselleria ha subrayado que a pesar de tratarse de material arqueológico subacuático muy sensible, el estado de conservación es estable gracias a que la tripulación del barco ha mantenido el conjunto de ánforas en permanente hidratación por medio de una manguera que las mantenía húmedas.

Una vez trasladado el material al almacén del MAEF, se han iniciado las tareas de desalación y estabilización, pieza por pieza, en depósitos de agua adecuados para su definitiva restauración y consolidación.

Los trabajos para garantizar la conservación de las piezas en buen estado continuarán a lo largo de este sábado y domingo. A partir de la próxima semana se prevé seguir trabajando para que el material pueda ser estabilizado y depositado de manera permanente en el Museo.

Los hallazgos de ánforas en entornos marinos son habituales en las islas y, especialmente, en aguas de Formentera en los últimos años. No obstante, según la Conselleria, este conjunto cobra una especial relevancia por su volumen, buen estado de conservación, y por su procedencia "excepcional" al ser un yacimiento arqueológico a 1.400 metros de profundidad.

El MAEF ha agradecido "enormemente" el trabajo y la colaboración de toda la tripulación del barco Miguel Oliver que ha realizado el hallazgo, recuperando todo el conjunto y avisando inmediatamente a las instituciones competentes que han podido coordinarse para realizar la recepción en menos de 24 horas.

Por su parte, el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, ha puesto en valor "la total predisposición del personal de la CAIB, y especialmente de los técnicos del MAEF, para contribuir a través de su buen trabajo a dar una solución rápida y eficiente a la necesidad de conservación de los bienes recuperados".