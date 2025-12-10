Herida grave una mujer que iba en patinete tras ser atropellada por un vehículo en Sant Josep

Archivo - Imagen de recurso de una ambulancia del SAMU 061. - EUROPA PRESS - Archivo

IBIZA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 25 años y nacionalidad italiana permanece ingresada en la UCI de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, estable dentro de la gravedad tras haber sido arrollada.

Según ha informado el centro este miércoles, la paciente ingresó después de sufrir un atropello cuando iba en patinete en el municipio de Sant Josep, en la avenida de Cala Tarida. El vehículo implicado se dio a la fuga.

Al lugar del accidente acudieron la Policía Local de Sant Josep y una ambulancia del 061, que trasladó a la herida al centro hospitalario.

La paciente presentaba un estallido del bazo e inestabilidad hemodinámica y fue intervenida de urgencia por el equipo de Cirugía General.