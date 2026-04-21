Herida leve una mujer tras volcar su coche en la carretera de Manacor

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PALMA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha resultado herida leve tras sufrir un accidente y volcar su coche en la carretera de Manacor (Ma-15).

El accidente ha ocurrido sobre las 16.00 horas en el kilómetro 15 en dirección a Manacor cuando el coche se ha salido de la vía, según ha informado la Guardia Civil, que se ha desplazado hasta el lugar.

También han acudido los Bomberos de Palma, que han sacado a la mujer del vehículo, puesto que se encontraba atrapada.