Archivo - Ambulancia del SAMU 061 frente a una playa. - CONSELLERIA DE SALUD - Archivo

PALMA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido leve tras caer desde unas rocas hasta una zona de difícil acceso en la zona de Cala Vella, en el municipio mallorquín de Llucmajor.

El accidente, según han informado el SAMU 061 y Bomberos de Mallorca, ha ocurrido sobre las 12.30 horas de este domingo.

Un hombre, de forma accidental, se ha precipitado en una zona escarpada de rocas y ha quedado atrapado en un lugar de difícil acceso.

Un helicóptero de los bomberos lo han rescatado y trasladado hasta la zona en la que le esperaba una ambulancia.

Los sanitarios han estabilizado al paciente, quien ha sufrido lesiones leves, y le han trasladado a la Clínica Palmaplanas.