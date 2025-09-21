Herido grave un hombre de 45 años tras precipitarse varios metros en Cala Pi (Mallorca)

Archivo - Imagen de recurso de una ambulancia del SAMU 061. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 45 años ha resultado herido grave este domingo tras precipitarse varios metros en Cala Pi, en el municipio de Llucmajor (Mallorca), según ha informado el SAMU 061.

El suceso se ha producido en torno a las 17.50 horas de la tarde de hoy, concretamente a la altura del bar Sur. Al lugar -- donde el afectado se encontraba inconsciente y sangrando tras la caída sobre las rocas -- han acudido una ambulancia de Soporte Vital Avanzado, un Vehículo Delta del Directivo de Guardia, un Vehículo Lima 900 de Logística del SAMU 061 y un Helicóptero de Bomberos para el rescate.

Tras evacuar al paciente se ha continuado la estabilización en la ambulancia medicalizada y se ha activado el Código politraumatizado Grave de Son Espases. Así, tal y como ha trasladado el SAMU 061, el varón ha sido trasladado en estado crítico al Hospital Universitario Son Espases.