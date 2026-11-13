Herido grave un hombre en un accidente entre un coche y una moto en Eivissa

Archivo - Una ambulancia del SAMU 061 de Baleares. - EUROPA PRESS - Archivo

EIVISSA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido grave en un accidente de tráfico entre una moto y un coche que ha tenido lugar este viernes en Eivissa, según ha informado el SAMU 061.

Según ha detallado, a las 09.27 horas ha recibido una alerta por un accidente de tráfico registrado entre una moto y un coche con un varón de 60 años implicado. El motorista ha salido despedido del impacto, perdiendo el casco en la caída.

Hasta el lugar, en la zona de Can Negre de Eivissa, se ha desplazado una ambulancia de Soporte Vital Avanzado y un vehículo de logística de apoyo, trasladando al herido al Hospital Can Misses con pronóstico grave.