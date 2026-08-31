Herido grave un joven precipitado desde 17 metros en una cala de Ibiza

Archivo - Vista de Ibiza desde el mar. - EUROPA PRESS - Archivo

EIVISSA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 27 años resultó herido grave este domingo tras caer desde una altura de 17 metros en una cala de Ibiza.

Según ha informado el SAMU 061, el aviso tuvo lugar este domingo a las 20.12 horas en sa Figuera Borda.

El paciente sufrió un traumatismo en la espalda y, tras la valoración de los facultativos de la ambulancia de Soporte Vital Avanzado del 061, se acordó llevar a cabo un rescate por tierra con los bomberos. Después, el joven fue trasladado a una clínica privada con pronóstico grave.

Hasta el lugar también se desplazó una ambulancia de Soporte Vital Básico.