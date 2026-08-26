Herido grave un joven al precipitarse desde un tercer piso en Palma

PALMA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 26 años ha resultado herido de gravedad la tarde de este miércoles al precipitarse desde el tercer piso de un edificio ubicado en la calle Bunyola de Palma.

Los hechos, según ha adelantado el diario 'Última Hora' y han confirmado a Europa Press fuentes policiales, han tenido lugar sobre las 13.00 horas.

Un joven se ha precipitado desde un tercer piso y ha caído sobre un coche que estaba aparcado, lo que ha amortiguado el impacto.

En cualquier caso, ha sufrido lesiones de gravedad y ha sido trasladado al Hospital Universitario Son Espases.

La Policía Nacional ha abierto una investigación para tratar de determinar las circunstancias del suceso. Las primeras hipótesis, de acuerdo con las citadas fuentes, apuntan a que podría tratarse de un intento autolítico.

En España existen recursos de ayuda ante ideaciones suicidas, como el Teléfono de la Esperanza (717003717, en Baleares 971461112), la línea de atención a la conducta suicida del Ministerio de Sanidad (024), y el 112, que dispone de profesionales de psicología. El Teléfono de la Esperanza en Baleares es el 971461112.