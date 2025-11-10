Herido grave un motorista tras un accidente de tráfico en Son Anglada

PALMA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conductor de una motocicleta de unos 50 años ha resultado herido grave este lunes, tras verse implicado en un accidente de tráfico en la barriada palmesana de Son Anglada.

Los hechos han ocurrido esta tarde, cuando el motorista circulaba por el Camí de Jesús detrás de un coche que ha girado y al no percarse de la maniobra ha chocado con la parte trasera del automóvil, de acuerdo con las primeras hipótesis de la Policía Local de Palma.

Hasta allí se han desplazado los servicios de emergencias, que han atendido al herido en el lugar de los hechos y le han trasladado a un centro hospitalario de la isla. A la conductora, de unos 30 años, también se le ha trasladado a una clínica privada por dolores cervicales, ocasionados por el impacto.