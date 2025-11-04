Herido grave un motorista tras chocar con una furgoneta en Santa Maria

Archivo - Una ambulancia del SAMU 061. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha resultado herido grave este martes tras colisionar lateralmente con una furgoneta en Santa Maria del Cami, en el cruce de Santa Eugenia.

Según la información del SAMU 061, el motorista ha salido despedido tras el choque y ha sufrido un traumatismo grave. El accidente ha ocurrido sobre las 13.40 horas de este martes.

Al lugar se han desplazado una UBI móvil, un vehículo de jefatura de guardia y otro de logística que han atendido al paciente y lo han trasladado al Hospital Universitario Son Espases.