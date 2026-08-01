Herido un hombre tras caer sobre unas rocas en Cala Varques

Archivo - Helicóptero Milana de los Bomberos de Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Mallorca han rescatado este sábado a un hombre que ha resultado herido tras caer sobre unas rocas en la zona de Cala Varques, en el municipio de Manacor.

Según la información facilitada por el cuerpo de bomberos, el accidente ha ocurrido sobre las 17.45 horas.

Efectivos del parque de Manacor y el helicóptero sa Milana han rescatado al hombre y lo han trasladado hasta el Hospital Universitario Son Espases donde ha sido atendido.