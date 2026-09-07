Dos heridos, uno de ellos de gravedad, al incendiarse un coche accidentado en Sant Joan

Archivo - Imagen de recurso de una ambulancia del SAMU 061.- EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 7 (EUROPA PRESS)

Dos personas ha resultado heridas la mañana de este lunes, una de ellas de gravedad, al incendiarse un coche que había sufrido un accidente en el municipio mallorquín de Sant Joan.

Los hechos, según ha adelantado el diario 'Última Hora' y han confirmado a Europa Press fuentes de los servicios de emergencia, han sucedido alrededor de las 11.00 horas de este lunes.

Un coche que circulaba por el Camí des Calders ha sufrido un accidente de tráfico y se ha incendiado. Uno de los pasajeros, un hombre, presentaba quemadura graves, principalmente en extremidades inferiores. Los sanitarios del SAMU 061 le han atendido en el lugar de los hechos y le han trasladado a un centro hospitalario.

El segundo pasajero, una mujer, ha sufrido quemaduras leves que no le han impedido tratar de auxiliar y evacuar a su compañero.

El fuego se ha extendido por los alrededores y ha quemado unos 1.000 metros cuadrados de zona de sembrado. Los Bomberos de Mallorca han sofocado las llamas.