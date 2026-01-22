Herido un motorista tras chocar contra un camión que se ha saltado un ceda en Sant Jordi

Archivo - Una ambulancia del SAMU 061. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 41 años ha resultado herido este jueves tras chocar contra un camión de reparto que se habría saltado un ceda al paso en Sant Jordi.

El accidente ha ocurrido sobre las 13.00 horas en el cruce entre las calles Bauzà y Caragol, según han informado desde la Policía Local de Palma, que se ha desplazado hasta el lugar.

El motorista ha sufrido varias fracturas y ha sido trasladado a un centro hospitalario.

El conductor del camión, por su parte, ha dado negativo en el control de alcoholemia.