Herido un motorista al colisionar contra un coche en Palma

PALMA 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha resultado herido al colisionar contra un coche en Palma.

Los hechos tuvieron lugar la noche del martes en la calle Alfons el Magnànim, han confirmado a Europa Press fuentes policiales.

Aunque los hechos están siendo investigados, la primera hipótesis apunta a que uno de los dos conductores se habría saltado un semáforo en rojo.

El motorista ha sufrido lesiones de gravedad al menos en una mano y fue trasladado por los servicios de emergencias al Hospital Universitario de Son Espases.