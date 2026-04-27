Herido "muy grave" un hombre de 25 años en un accidente de moto en Sant Josep de Sa Talaia (Ibiza)

Archivo - Una ambulancia de soporte vital básico del SAMU 061 de Baleares, aparcada en el Hospital Son Espases - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 25 años ha tenido que ser hospitalizado para ser intervenido de urgencia este domingo tras resultar herido "muy grave" en un accidente de moto ocurrido cuando circulaba por la carretera de Sa Caleta, en el municipio ibicenco de Sant Josep de Sa Talaia.

Según ha informado el SAMU 061, pasadas las 21 horas los servicios de emergencias han recibido el aviso de un accidente en la citada vía, en la que ha resultado herido de gravedad un motorista que, a la llegada de dos ambulancias y "a causa del impacto, sufre un politraumatismo grave".

Una vez estabilizado, el hombre ha sido trasladado al hospital de Can Misses, si bien, "debido a las lesiones sufridas", ha sido derivado al hospital de Son Espases, esta vez en un helicóptero medicalizado a fin de "ser intervenido de urgencia", según ha señalado el propio servicio.