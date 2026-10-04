Herido muy grave un hombre al ahogarse en la playa de Llevant de Formentera

Archivo - Urgencias del Hospital Can Misses, recurso - ÁREA DE SALUD IBIZA Y FORMENTERA - Archivo

PALMA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre alemán de 64 años ha resultado herido muy grave al ahogarse en la playa de Llevant, en Formentera.

El incidente ha ocurrido a las 13.20 horas de este domingo, según la información facilitada por el SAMU 061. Los socorristas han rescatado al hombre del agua y han iniciado maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta la llegada de una ambulancia de soporte vital avanzado.

Tras las maniobras realizadas por el equipo de la ambulancia, el paciente ha recuperado el pulso y ha sido trasladado en un helicóptero medicalizado hasta el Hospital Can Misses, donde permanece ingresado en la UCI.