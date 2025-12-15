Herido un niño tras caer desde un piso en Palma

Archivo - Imagen de recurso de una ambulancia del SAMU 061. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un niño ha resultado herido este lunes tras caer desde un piso en Palma.

Los hechos, cuyas circunstancias por el momento se desconocen, han ocurrido a lo largo de la tarde en la calle General Riera, han confirmado a Europa Press fuentes policiales.

La Policía Local de Palma ha recibido una llamada alertando de que un niño había caído desde un piso --se desconoce qué altura-- y estaba herido sobre la calzada.

Hasta allí se han desplazado las unidades más cercanas, quienes han iniciado las maniobras de reanimación cardiopulmonar sobre la víctima.

Poco después han llegado los sanitarios del SAMU 061, quienes han proseguido con ellas. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación.