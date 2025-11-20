Heridos un motorista y su acompañante menor de edad tras chocar con un coche en la Vía de Cintura

Archivo - Una ambulancia de soporte vital básico del SAMU 061 de Baleares, aparcada en el Hospital Son Espases. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un motorista y su acompañante, menor de edad, han resultado heridos tras colisionar contra un coche cuando circulaban por la Vía de Cintura.

El accidente, según ha informado el SAMU 061, ha tenido lugar a las 22.14 horas de este jueves a la altura del kilómetro 6 de la Ma-20 en sentido Andratx.

Un motorista, de 42 años, y su acompañante, de 17, han salido despedidos al ser alcanzados por un turismo. El coche ha resultado siniestro total, aunque su conductor no ha resultado herido.

Los dos ocupantes de la motocicleta, en cambio, han sido atendidos por los sanitarios del servicio de emergencias y han sido trasladados al Hospital Universitario de Son Espases con pronóstico reservado.