El Tribunal expulsa del juicio al acusado del crimen de la Colònia de Sant Jordi tras varias interrupciones

El acusado de asesinar a golpes a su suegra en la Audiencia Provincial de Baleares. - EUROPA PRESS

PALMA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial ha expulsado del juicio este lunes al acusado de asesinar a su suegra en la Colònia de Sant Jordi en septiembre de 2024.

Ha sido al inicio de la vista oral después de que el acusado haya pedido la palabra para "alegar indefensión" tras no haberse resuelto a su favor su petición de cambio de abogado, del turno de oficio.

El presidente del Tribunal ha recordado al acusado que su petición de cambio de letrado ya había sido desestimada y que, si lo deseaba, tendría su derecho a intervenir y hacer las aportaciones pertinentes el miércoles.

EL magistrado ha reiterado al hombre que si seguía hablando sería expulsado de la sala y devuelto a los calabozos. En ese momento, el hombre se ha puesto de pie, lo que ha obligado a los agentes que lo custodian a sujetarlo. En ese momento se ha ordenado su expulsión y el juicio ha continuado con el acusado ausente.