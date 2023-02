Hila dice que los contenedores son una idea, no una propuesta de gobierno y que prefiere "soluciones definitivas"

PALMA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Palma, José Hila, ha afirmado este martes que la propuesta de la regidora de Modelo de Ciudad, Vivienda y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Palma, Neus Truyol, de MÉS per Mallorca, sobre la posibilidad de crear nuevas viviendas públicas a partir de contenedores marítimos reciclados, "es solo una idea, no una propuesta del equipo de gobierno", y ha remarcado que él prefiere apostar por "soluciones definitivas" en materia de vivienda.

En rueda de prensa al ser preguntado por esta polémica, el primer edil ha señalado que, en su opinión, "las inversiones en temas de vivienda deben ser definitivas, no temporales". En cualquier caso, ha añadido que él no tiene "nada que rechazar" porque no es una propuesta que se haya debatido nunca en el equipo de gobierno.

Además, el alcalde de Palma ha aprovechado para recordar las iniciativas en materia de vivienda en las que sí que están trabajando, como la cesión de solares al Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) para construir 12 promociones de vivienda donde tendrán cabida 357 hogares, para que "357 personas de nuestra ciudad tengan acceso a vivir con un precio del alquiler asequible".

Además, ha destacado otras iniciativas que ha llevado a cabo su gobierno, como no permitir el alquiler turístico en pisos, una decisión que ha sido avalada por el Tribunal Supremo; o la modificación del Plan General para que los hoteles ya no se pudiesen construir en zonas de destinadas a vivienda, ni pudiesen ocupar bloques de viviendas, ni reconvertir esos bloques en hoteles.

Respecto al nuevo Plan General de la ciudad, ha remarcado que se ha trabajado para que el 47 por ciento de nuevo crecimiento esté destinado vivienda de protección oficial. Como ejemplo, Hila ha destacado Son Busquets, "un espacio que albergará más de 800 viviendas publicas". También ha recordado su posición favorable respecto a regular el alquiler en las zonas tensionadas.

"Estas son las propuestas que como Gobierno tenemos habladas, en marcha y de futuro. La maquinaria para atender las necesidades de vivienda está en marcha y lo que hay que hacer es acelerarla", ha asegurado el alcalde, quien ha remarcado que su objetivo es que "la vivienda se convierta en el quinto pilar del estado de bienestar", para lo que "hace falta intervención publica, con presupuesto y leyes".