Hila, respecto a la renuncia de Isern: "Creo que es fruto de la dinámica del PP"

30/05/2019

PALMA DE MALLORCA, 30 May.

El secretario general del PSOE de Palma, José Hila, ha comentado este jueves que la renuncia del recién electo 'popular' Mateo Isern al cargo de concejal del Ayuntamiento de Palma es "fruto de la dinámica del PP".

En declaraciones a los medios en motivo de la evaluación de los resultados electorales del 26 de mayo en Palma, Hila ha opinado preguntado por los periodistas, que una dimisión o renuncia, como es el caso, "nunca es bueno para ningún partido".

"No me gustaría estar ahí. Supongo que el PP se recompondrá, puesto que es un partido muy grande", ha declarado. "Están en una situación difícil, no se la envidio para nada", ha concluido el socialista en referencia a los 'populares' de Baleares.