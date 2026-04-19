Los hipódromos de Son Pardo y Manacor acogen 50 eventos abiertos a la ciudadanía en 2026. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los hipódromos de Son Pardo y Manacor albergan medio centenar de actividades que van desde ferias temáticas hasta competiciones ecuestres, pasando por eventos vinculados al mundo rural y exhibiciones deportivas en 2026, situándose así como espacios polivalentes más allá del trote, según ha indicado este domingo el Consell de Mallorca en un comunicado.

A ello hay que sumar las visitas guiadas a entidades de personas mayores, con un gran éxito de acogida, y en las que participaron unas 450 personas en 2025.

Así, están programadas carreras de galgos, campeonatos de doma, la celebración de la Feria de Caza y del Mundo Rural que desde hace tres años se celebra con gran éxito de participación en Son Pardo, que en su tercera edición se ha desarrollado los días 14 y 15 de marzo.

El vicepresidente segundo y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, ha señalado que la diversificación de usos en estos dos recintos permite acercar estos recintos a nuevos públicos y reforzar su papel como puntos de encuentro social, deportivo y cultural y reforzar su papel como puntos de encuentro de todos los mallorquines.

Entre las próximas propuestas destacan las carreras de galgos en Manacor (22 de marzo, 26 de abril, 24 de mayo y 15 de noviembre), el Gran Premio Consell de saltos (19 de abril), el concurso morfológico de caballo español (22, 23 y 24 de mayo), el campeonato de Mallorca de doma clásica (6 y 7 de junio), el Gran Premio Consell de doma (20 de junio), el Campeonato de Baleares de doma clásica )12 y 13 de septiembre), el Campeonato de Baleares de salto de obstáculos (18, 19 y 20 de septiembre), la final de la Liga de salto (4 de octubre) y las carreras de galgos en Son Pardo (27 de septiembre, 18 de octubre y 20 de diciembre).

El Consell ha destacado la voluntad de impulsar los hipódromos como centros vivos durante todo el año, más allá de las jornadas de trote, ofreciendo experiencias variadas y accesibles para toda la ciudadanía.