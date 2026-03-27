Los hipódromos de Son Pardo y Manacor acogerán dos jornadas de trote en Semana Santa - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los hipódromos de Son Pardo y Manacor acogerán sendas jornadas de trote durante las festividades de Semana Santa.

La primera cita, según ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado, tendrá lugar el próximo 29 de marzo en Son Pardo con motivo de la tradicional Diada del Ram.

Se disputarán el Derby de los cinco Años, el Gran Premio de Primavera para caballos de cuatro años y dos competiciones destinadas a los ejemplares de tres años, el premio Fileo, para machos, y el Auba Des Etangs, para hembras.

La programación continuará el 3 de abril en el hipódromo de Manacor con la celebración de la Diada de Viernes Santo, que incluirá el Premio Aniversario, una prueba que se celebra de forma anual.

"El trote no es solo un deporte, es parte de nuestra cultura y de nuestro ADN como isla. Apostar por estas jornadas es defender nuestras raíces y apoyar a un sector que genera actividad, pasión y orgullo mallorquín", ha dicho el conseller de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes del Consell de Mallorca, Pedro Bestard.

El también vicepresidente segundo de la institución insular ha destacado que estas jornadas son "una oportunidad para dinamizar la economía local" y reivindicar las tradiciones que son merecedoras de ser protegidas.