Un hombre de 49 años, grave tras ser atropellado en Ibiza por un turismo que circulaba a gran velocidad

Archivo - Imagen de recurso de una ambulancia del SAMU 061. - EUROPA PRESS - Archivo

IBIZA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un peatón de 49 años permanece grave en el Hospital Can Misses de Ibiza tras ser atropellado por un vehículo.

Según ha informado este lunes el SAMU 061, el suceso ocurrió este domingo sobre las 22.40 horas en la salida de Sant Rafel.

El varón fue atropellado por un vehículo que circulaba a alta velocidad. Así, se activó una ambulancia medicalizada del 061 junto con los cuerpos de seguridad que acudieron al lugar inmediatamente.

Tras estabilizar al herido, fue trasladado al Hospital Can Misses con múltiples traumatismos.