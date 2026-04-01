Un hombre amenaza de muerte a los clientes de un bar de Palma simulando cortarse el cuello con un sacacorchos

El sacacorchos empleado por el detenido para amenazar de muerte a los clientes de un bar. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha detenido a un hombre por supuestamente amenazar de muerte de los clientes de un bar esgrimiendo un sacacorchos y simulando que se iba a cortar el cuello a sí mismo.

Los hechos, según ha informado el cuerpo municipal en un comunicado, ocurrieron sobre las 22.25 horas del pasado sábado en el barrio de Sant Agustí.

El 092 recibió un aviso en el que se alertaba de la presencia de un hombre en la terraza de un establecimiento que estaba incordiando a los clientes y esgrimiendo una navaja.

A la llegada de los agentes, los clientes les señalaron al sospechoso, que en ese momento se encontraba en la calzada. Al ser interpelado por los policías, el hombre no respondió a las preguntas y rehusó colaborar. Cuando registraron sus pertenencias encontraron un sacacorchos con una hoja cortacápsulas de unos cinco centímetros.

Según el relato del encargado del bar, el sospechoso entró en la terraza y comenzó a molestar a los clientes. Pese a que se le pidió en varias ocasiones que abandonara el establecimiento, hizo caso omiso y sacó el sacacorchos del bolsillo.

Después abrió la pequeña navaja y empezó a amenazar de muerte tanto al encargado como a los clientes. Lo hizo, siempre según el perjudicado, pasándose la hoja por su propio cuello en varias ocasiones, simulando que se cortaba, con la intención de amedrentar a los presentes.

El hombre, de 54 años y nacionalidad iraquí, fue arrestado como supuesto autor de un delito de amenazas y puesto a disposición de la Policía Nacional.