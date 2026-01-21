Un hombre se da a la fuga tras provocar un accidente de tráfico en Alcúdia

Archivo - Agente de la Guardia Civil junto a vehículo - OPC - Archivo

PALMA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre se ha dado a la fuga tras provocar un accidente de tráfico en la carretera entre Alcúdia y el puerto de Pollença.

El siniestro se produjo la tarde del martes frente al hotel Club Pollentia, según ha informado la Policía Local de Alcúdia en sus redes sociales.

El conductor de un turismo colisionó contra una furgoneta que estaba estacionada y después, de acuerdo con los testigos, salió corriendo en dirección a la zona de la Albufera.

La Policía Local y la Guardia Civil trataron sin éxito de dar con su paradero. La Agrupación de Tráfico del Instituto Armado ha asumido la investigación de los hechos.