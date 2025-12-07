Un hombre se enfrenta a cuatro años de cárcel por realizar tocamientos y besar a una niña en plena calle

Archivo - El palacio de Justicia, sede de la Audiencia Provincial y el TSJIB. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial celebra este miércoles (09.45 horas) vista previa del juicio contra un hombre acusado de realizar tocamientos y besar a una niña de 12 años, amiga de la familia, en plena calle.

Fiscalía reclama una condena de cuatro años de prisión por unos hechos que ocurrieron en un pueblo de Mallorca en febrero de 2024. En varias ocasiones, según el escrito de acusación, el hombre se acercó a la niña y la besó y la tocó de forma lasciva, mientras apretaba su cuerpo contra él.

En otra ocasión, el hombre reiteró los contactos e incluso llegó a palparle la zona genital.