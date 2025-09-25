Un hombre fallece y una mujer resulta herida en un accidente entre un coche y una moto en Ciutadella (Menorca)

Archivo - Imagen de recurso de una ambulancia del SAMU 061. - EUROPA PRESS - Archivo

MENORCA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 55 años ha fallecido y una mujer de 28 ha resultado herida de carácter grave en la mañana de este jueves en un accidente de tráfico entre un coche y una moto en la carretera ME-24, a la altura de la rotonda de Cala en Bosch, en Ciutadella (Menorca).

Según ha informado el SAMU 061, el suceso se ha producido sobre las 06.51 horas y ha provocado el incendio de uno de los vehículos. Al lugar se ha desplazado una unidad de Soporte Vital Avanzado (SVA), que ha asistido a los dos pacientes.

El hombre ha fallecido en el lugar del siniestro, mientras que la mujer ha sido trasladada con pronóstico menos grave al hospital Juaneda Ciutadella, ha detallado el SAMU 061.