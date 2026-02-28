Un hombre que fue sorprendido vendiendo droga en Son Banya se enfrenta a cuatro años y medio de prisión

Agentes de la Policía Nacional durante labores de prevención en Son Banya. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares celebrará el próximo miércoles (09.45 horas) la vista previa del juicio contra un hombre que fue sorprendido vendiendo droga en el poblado de Son Banya, en Palma.

La Fiscalía solicita que sea condenado a cuatro años y medio de prisión y al pago de una multa de 30.000 euros como supuesto autor de un delito contra la salud pública.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, sucedieron el 8 de septiembre de 2024 en el poblado de Son Banya.

El procesado fue sorprendido mientras portaba en sus manos una caja que contenía 209 gramos de cannabis y 62 gramos de cocaína, entre otras sustancias estupefacientes.

También se le intervinieron más de 400 euros en billetes fraccionados y papeles en los que tenía apuntes sobre las ventas de droga.