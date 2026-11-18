Un hombre y una mujer, detenidos por robarse mutuamente los teléfonos móviles. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre y una mujer por supuestamente robarse mutuamente los teléfonos móviles.

Según ha informado la Jefatura en un comunicado, sobre las 17.00 horas de este martes, agentes del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) fueron alertados por el 091 para que acudieran a la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano de la Jefatura de Policía Nacional, ya que al parecer había problemas con una pareja.

Una vez allí los agentes, localizaron a un varón y a una mujer esperando para denunciarse mutuamente, así que los separaron para interrogarlos.

El hombre explicó que conocía a la mujer, ya que habían quedado en alguna ocasión, la ultima vez el pasado sábado por la noche en la vivienda de él.

Tras despertarse por la mañana, se percató de que su teléfono móvil había desaparecido. Tras eso, contactó con la mujer y, tras recriminarle la sustracción del el teléfono, esta le exigió 200 euros para recuperarlo.

Paralelamente, otro agente se entrevistó con la mujer, que confirmó que había quedado con el varón y añadió que el domingo por la mañana este acudió a su domicilio. Una vez dentro de la vivienda, el hombre le golpeó en la cabeza por, presuntamente, haberle robado el móvil.

Tras la agresión, el varón agarró su teléfono móvil y lo lanzó por una ventana. El dispositivo cayó al mar. Después, el presunto autor abandonó la vivienda.

Los agentes detuvieron al hombre como presunto autor de un delito de realización arbitraria del propio derecho y de la mujer como presunta autora de hurto.