Un hombre niega en la Audiencia haber abusado sexualmente de la hija de unos amigos cuando se quedó a dormir en su casa

PALMA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha negado en la Audiencia Provincial de Baleares haber abusado sexualmente de la hija de unos amigos, menor de edad, aprovechando una noche en la que él y su mujer se quedaron a dormir en la vivienda de la familia, en Marratxí (Mallorca).

La Fiscalía pide para él una condena de cuatro años de cárcel. El incidente tuvo lugar el 31 de enero de 2022, cuando el procesado y su pareja fueron a cenar a casa de los padres de víctima, que tenía 12 años en aquel momento.

En el interrogatorio, el hombre ha admitido que entró en la habitación de la menor, pero asegura que fue por error cuando estaba buscando el baño. "Enseguida me di cuenta de que no era el baño, y la niña me dijo que la puerta era la otra, dije gracias y fui al baño", ha contado. Después de esto asegura que regresó al sofá del salón con su mujer.

La menor, por su parte, ha mantenido que cuando todos dormían, el varón entró en su habitación y la sujetó y sometió a tocamientos. Cuando por fin salió, la niña fue al dormitorio de sus padres.

Además de la pena de cárcel, el fiscal solicita una orden de alejamiento en favor de la víctima por cinco años, y una indemnización de 2.000 euros por daños morales.