Un hombre sufre una agresión homófoba en Formentera

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EIVISSA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia ha condenado la agresión sufrida por un hombre en Formentera, unos hechos que podrían constituir un delito de odio por motivos de orientación sexual.

En un comunicado, la consellera del ramo, Sandra Fernández, ha expresado su "condena más rotunda ante unos hechos absolutamente intolerables que atentan contra la dignidad de las personas y contra los valores de convivencia de nuestra sociedad".

Además, ha añadido que "no hay espacio para el odio en Baleares" y que "cualquier agresión por motivos de orientación sexual nos interpela como sociedad".

La consellera ha trasladado el apoyo institucional a la víctima y al colectivo LGTBI y ha reafirmado el compromiso del Govern de continuar trabajando para prevenir, detectar y erradicar cualquier forma de discriminación o violencia por motivos de orientación sexual.

El Govern ha hecho un llamamiento a la tolerancia cero ante cualquier manifestación de LGTBI-fobia y ha recordado la importancia de denunciar estas conductas, así como de reforzar la respuesta institucional para garantizar la protección de las víctimas.

Asimismo, ha reiterado su apuesta por una sociedad más justa, segura y respetuosa, en la que todas las personas puedan vivir con libertad.