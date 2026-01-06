Un hombre sufre quemaduras en la cara y el cuerpo por la explosión de un horno en Inca

Archivo - Bomberos de Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sufrido este martes heridas de gravedad en un incendio provocado por la explosión de un incendio en una vivienda de Inca.

Según la información facilitada por los Bomberos de Mallorca, el horno ha explotado justo al abrirse y la deflagración ha prendido la bata que llevaba la víctima, que ha sufrido quemaduras en la cara y el cuerpo.

Han actuado los bomberos del parque de Inca y el herido ha sido trasladado al Hospital Son Espases.