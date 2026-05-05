Homs (PSOE) apunta que la UE aprobará una directiva que garantice prácticas remuneradas y con "mínimos de calidad"

La eurodiputada del PSOE Alícia Homs en el Parlamento Europeo. - PSOE

PALMA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada del PSOE Alícia Homs ha apuntado que el Parlamento Europeo tiene un "firme compromiso" de elaborar una directiva que garantice unas prácticas remuneradas y con unos "estándares mínimos de calidad" en toda la Unión Europea.

De esta manera, ha celebrado el desarrollo de las negociaciones de la Eurocámara con el Consejo y la Comisión Europea, tras una nueva ronda de encuentros interinstitucionales sobre la futura Directiva de Prácticas de Calidad, según han indicado los Socialistas y Demócreatas Europeos en un comunicado.

Así, ha destacado la voluntad de las instituciones para avanzar en una legislación europea que garantice prácticas remuneradas, derechos y protección para millones de jóvenes en Europa.

Homs ha recalcado que el Parlamento y Consejo muestran "voluntad real" para avanzar en la directiva y las negociaciones entran en una "fase decisiva", por lo que ha señalado se han dado pasos en "la buena dirección", aunque "todavía queda trabajo por hacer para alcanzar un acuerdo verdaderamente ambicioso".

"Durante demasiado tiempo, demasiados jóvenes han sido utilizados como mano de obra barata o gratuita bajo la excusa de ganar experiencia. Trabajar gratis no paga el alquiler ni la comida. El trabajo es trabajo, y debe remunerarse", ha afirmado.

Actualmente, cerca del 80% de los europeos de entre 18 y 35 años han hecho o hacen al menos unas prácticas pero casi la mitad "no recibe remuneración alguna", mientras que muchos otros "solo obtienen compensaciones parciales insuficientes para cubrir sus gastos básicos".

Homs ha insistido en que el objetivo final debe ser una legislación que proteja a la gran mayoría de personas en prácticas en Europa, para "evitar exclusiones injustificadas y garantizar condiciones laborales dignas, protección social y trato igualitario".

"Los socialdemócratas negociarán con responsabilidad y ambición para lograr una directiva equilibrada pero transformadora. Los jóvenes europeos merecen oportunidades reales, no precariedad disfrazada de formación", ha rematado.