Homs (PSOE) celebra que la UE priorice el acceso a vivienda asequible en su informe sobre el sector

PALMA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PSOE en el Parlamento Europeo Alícia Homs ha celebrado este martes que el informe de iniciativa sobre crisis de la vivienda que se ha aprobado en el pleno incluya "avances importantes" en materia de acceso a la vivienda.

En una nota de prensa del Grupo Socialista del Parlamento Europeo, la eurodiputada balear ha expresado que, aunque el informe esté lejos de ser el resultado que esperaba su grupo, incluye avances importantes en materia de derecho a la vivienda.

Así, el informe aprobado este martes, "sitúa el acceso a una vivienda digna y asequible como una prioridad en la agenda política europea, y que supone un primer paso para frenar las prácticas abusivas en el alquiler", según han subrayado los socialistas.

Entre los elementos que recoge el informe destacan el refuerzo de los derechos de los inquilinos, el reconocimiento del sinhogarismo como una forma extrema de pobreza, el impulso a la vivienda social, cooperativa y sin ánimo de lucro, así como medidas para combatir la especulación inmobiliaria y mejorar la transparencia del mercado.

El texto también reconoce el impacto de los alquileres de corta duración en la disponibilidad de vivienda y pide dotar a las administraciones públicas de herramientas para evitar que su proliferación ponga en riesgo la asequibilidad y la cohesión social.

Europa no puede seguir mirando hacia otro lado ante una crisis que está expulsando a miles de personas del acceso a una vivienda digna", ha concluido Homs.