Horarios de las 'matines' de Mallorca para este 2025

PALMA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Misa del Gallo, o 'nit de matines' en Mallorca, es una de las tradiciones cristianas más conocidas de las fiestas de Navidad. Se celebra el 24 de diciembre, día de Nochebuena. Las más fieles a la tradición son por la noche, aunque la mayoría de parroquias organizan las misas por la tarde para facilitar la asistencia de los feligreses.

En algunos templos, además, es típico interpretar el canto de la sibila o 'cant de la sibil·la', que desde hace más de una década es patrimonio inmaterial de la humanidad por la Unesco. Esta tradición destaca en las celebraciones del Santuario de Lluc, donde la interpreta un blauet, y la Catedral de Mallorca, por ejemplo.

A continuación se ofrece un horario detallado de las diferentes eucaristías que se impartirán en los cerca de 160 templos y edificios civiles que han programado este evento.

'MATINES' EN PALMA

En Palma, la Misa más temprana se oficiará a las 12.00 horas en la Clínica Rotger, las siguientes serán a las 17.00 horas en el Hospital Juaneda y en el centro penitenciario de Palma y, a las 17.30 horas, en la parroquia de la Resurrección.

A las 18.00 horas será el turno de las parroquias de Sant Agustí, Santa Margalida (castrense), Sant Felip Neri, Sant Roc (Son Roca), en las Hermanitas de los Pobres, Santa Magdalena, de la Transfiguración del Señor (Gènova), de l'Assumpció (Son Espanyolet), de la Inmaculada Concepción (Establiments), de Sant Josep del Terme (sa Indioteria), Sant Pius X, Sant Marçal (sa Cabaneta), Crist Rei (es Vivero) y Sant Maria Assumpta (Badies).

Seguidamente, a las 18.30 horas habrá celebraciones en el santuario de la Anunciación de María (La Sang), en la iglesia de la Missió y en la parroquia del Immaculat Cor de Maria.

A las 19.00 horas se celebrarán la mayoría de las 'matines', como las de las parroquias de La Encarnación, Santa Eulàlia, Beat Ramon Llull, Santa Catalina Thomàs, Sant Jaume, la Immaculada Concepció (Sant Magí), Santa Teresa de l'Infant Jesús (Son Armadams), el santuario de la Purísima Concepción (Franciscanas TOR), Inmaculada Concepción (Son Sardina), Basílica de Sant Miquel, la Purísima Concepción (sa Vileta), Sant Nicolau y Ntra. Sra. de la Salut (el Terreno).

Además, a esta hora acogerán sus 'matines' las parroquias de Sant Francesc d'Assís (es Pillarí), Santíssima Trinitat, Ntra. Sra. de la Soledat (la Soledat), iglesia de la Porciúncula, Sant Joan d'Àvila, Sant Antoni Abat (Son Ferriol), Ntra. Sra. del Carme (Coll d'en Rabassa), Sant Llàtzer (Pla de na Tesa), Sant Alonso Rodríguez, Sant Josep Obrer, Sant Isidre (s'Aranjassa) y Ntra. Sra. del Roser (Son Cladera).

El turno de las 19.30 horas se celebrará en las parroquias de Sant Pau (Son Dameto), Sagrada Família, el santuario de la Bonanova, la iglesia de Santa Teresa de Jesús, las parroquias de Ntra. Sra. del Remei (es Molinar), Ntra. Sra. del Carme (Pòrtol), Sant Antoni de la Platja (Can Pastilla) y Mare de Déu de Montserrat.

A las 20.00 horas habrá Misa del Gallo en las iglesias de la Immaculada Concepció-Caputxins y Mare de Déu dels Socors, la basílica de Sant Francesc y las parroquia de Sant Sabastià, Santa Creu, Sant Bartomeu (Son Rapinya), Sagrat Cor (els Hostalets), Ntra. Sra. de la Font de Déu i Sant Bernat (la Real).

A las 20.30 horas se podrá asistir al oficio religioso de Nochebuena en las parroquias Sant Francesc de Paula, Ntra. Sra. de la Lactància (s'Arenal), Sant Alonso Rodríguez (Pont d'Inca) y Sant Jordi.

La más tardía de Palma será en la Catedral de Mallorca, a las 23.00 horas, una de las más populares y que suele presidir el obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, y este año también en la iglesia de Ntra. Sra. Emperatriz de la China (23.30 horas).

HORARIOS DE LA 'NIT DE MATINES' EN LA PART FORANA

En la Part Forana, la primera Misa del Gallo este 24 de diciembre de 2025 será a las 12.00 horas en Son Serra de Marina. Ya a las 17.00 horas seguirán las de s'Arracó, Búger y Peguera.

A las 18.00 horas serán en las parroquias de Felanitx, Portocolom, Biniamar, Santa Margalida, Cas Concos des Cavaller, Llubí, Biniali, Binissalem, Costitx, Port de Pollença, Alcúdia, Mancor de la Vall, convento de Sant Francesc de Inca, de Moscari, sa Pobla, Sant Bortomeu de Inca, de Lloret de Vistalegre, Cala Rajada, Son Carrió, Son Macià, de la Colònia de Sant Pere y de Cala Millor.

También en las parroquias de Deià, Fornalutx, Port d'Andratx, Sóller ('matines' infantiles y juveniles'), de Santa Ponça, des Llombards, Cala d'Or, Colònia de Sant Jordi, sa Ràpita y s'Alqueria Blanca. A las 18.30 horas se celebrará en la parroquia de Palmanyola.

A las 19.00 horas habrá Misa del Gallo en el Santuari de Lluc, en las parroquias de Santa Eugènia, Sineu, Muro, Santa Maria del Camí, Maria de la Salut, Sant Llorenç, Vilafranca de Bonany, Crist Rei (Manacor), la iglesia de Sant Alfonso de Felanitx, las parroquias de Petra, Sant Pau (Manacor) y de Manacor, así como en el monasterio de las Monges Benedictines de Manacor.

Igualmente, habrá 'matines' en las parroquias de Pina, Randa, Montuïri, Llucmajor, Andratx, Galilea, Port de Sóller, Calvià y Esporles.

A las 19.30 horas se podrá asistir a las 'matines' en las parroquias de Lloseta, Caimari, Santa Maria la Major de Inca, Selva, Can Picafort, Son Servera, Porto Cristo, de s'Horta, Sóller, Banyalbufar, Santanyí, Calonge, Campos y Porreres.

A las 20.00 horas se celebrará la 'Nit de Matines' en Valldemossa, Bunyola, ses Salines, Capdepera, Ariany, Artà, Campanet, Sencelles, Consell, Pollença y Port d'Alcúdia.

A las 20.30 horas en Algaida, Sant Joan, Estellencs, Puigpunyent y Alaró, mientras que la última misa de la Part Forana es la de las 23.00 horas en Orient.