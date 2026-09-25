El Hospital Comarcal de Inca comprará un nuevo equipo de resonancia magnética por cerca de 1,7 millones de euros

El nuevo equipo provisional de resonancia magnética, junto a la vía de acceso al servicio de urgencias del Hospital Comarcal de Inca. - CAIB

PALMA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Comarcal de Inca ha autorizado la compra de un nuevo equipo de resonancia magnética por el importe cercano a los 1,7 millones de euros, una operación enmarcada en el plan de renovación tecnológica en el centro hospitalario.

La Conselleria de Salud ha indicado este viernes en un comunicado que el nuevo equipo de resonancia magnética es de última generación, con tecnología de inteligencia artificial para el procesamiento de imágenes.

El tiempo de obtención de la imagen será más corto y los pacientes deberán estar menos tiempo dentro de la máquina. Además, el diámetro del túnel es diez centímetros más ancho que el actual.

Los trabajos de desmontaje del actual equipo de resonancia magnética y la instalación del nuevo comenzarán a principios de octubre y tendrán una duración aproximada de tres meses.

Durante este periodo, las pruebas de resonancia magnética se harán por medio de un equipo provisional que el hospital ha alquilado. Se trata de un equipo de características muy similares al nuevo, que se instalará en el exterior del centro, junto a la vía de acceso al servicio de urgencias.

Por este motivo, durante los próximos tres meses, la circulación de vehículos por este carril estará restringida y quedará reservada exclusivamente a las ambulancias.

PLAN DE MODERNIZACIÓN DEL HOSPITAL

Desde el año 2024, el Hospital está modernizando sus equipos tecnológicos. En primer lugar, se renovaron tres salas de rayos X y se compraron un arco quirúrgico, tres ecógrafos de última generación, un monitor y un respirador para los servicios de endocrinología, neumología, radiología y reumatología, por el importe de 1,3 millones de euros.

El año pasado se adquirió una torre de laparoscopia, con tecnología 4K 3D, para poder aplicar técnicas guiadas por fluorescencia y un ecoendoscopio de última generación para los servicios de aparato digestivo, cirugía, ginecología, neumología y urología, por el importe total de 420.000 euros.