El Hospital de Día de Manacor se traslada al nuevo edificio ambulatorio y aumenta su capacidad con 17 boxes individuales. - CAIB

PALMA 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Hospital de Día Oncohematológico de Manacor se ha trasladado este lunes al nuevo edificio ambulatorio, donde ocupará la tercera planta y aumentará su capacidad asistencial con 17 boxes individuales.

Según ha informado la Conselleria de Salud en un comunicado, el nuevo espacio dispone de 17 boxes para tratamientos programados y otros dos con cama destinados a pacientes que requieran atención específica o necesiten permanecer tumbados.

Además, cuenta con cuatro camas, dos de ellas fuera de programación, para dar respuesta a necesidades asistenciales urgentes.

La plantilla está formada por cinco oncólogos, tres hematólogos y un reumatólogo, además de un equipo multidisciplinar integrado por personal de enfermería y técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAI).

Asimismo, se ha reforzado la plantilla asistencial. El equipo de enfermería ha pasado de seis a 11 profesionales, mientras que el número de técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAI) ha aumentado de seis a diez, lo que permitirá mejorar la capacidad de atención y la calidad asistencial.

El pasado lunes el gabinete de Cardiología comenzó su actividad en la primera planta del nuevo edificio. De forma progresiva, durante los próximos meses se irán trasladando otros servicios.

Además, se ha puesto en marcha una consulta de enfermería oncohematológica para apoyar a los pacientes antes, durante y después del tratamiento.

El Hospital también ha habilitado la sala 'Domum', un nuevo espacio de espera para las personas que reciben tratamiento oncológico, ubicado frente al nuevo edificio y concebido para fomentar el bienestar emocional tanto de los pacientes como de sus acompañantes y cuidadores.

Este espacio se estructura en diferentes áreas, entre ellas una sala de estar con butacas, taburetes, tabletas y lámparas que pretende recrear un ambiente acogedor y familiar, además de una sala polivalente destinada a actividades orientadas a mejorar el bienestar físico, emocional y social.

También dispone de distintos rincones de lectura e información con materiales de interés para los usuarios.

En este espacio ya se han programado sesiones informativas, talleres psicoeducativos y actividades terapéuticas y comunitarias que se desarrollarán con la participación de profesionales del Hospital de Manacor y entidades especializadas en oncología, siguiendo un modelo de trabajo en red.