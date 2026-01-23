El Hospital de Manacor dejará de derivar partos a otros centros a partir de la próxima semana

Archivo - Hospital de Manacor. - CAIB - Archivo

PALMA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Hospital de Manacor dejará de derivar partos a otros hospitales a partir de la próxima semana, cuando se desactivará el plan de contingencia para cubrir guardias del Servicio de Ginecología.

Según ha informado la Conselleria de Salud, este servicio del Hospital de Manacor contará a partir de la semana que viene con un refuerzo asistencial a partir de las 15.00 horas, que se sumará al ginecólogo de guardia.

La suspensión del plan de contingencia ha sido posible gracias a la colaboración de los servicios de ginecología y obstetricia de los hospitales Son Espases y Son Llàtzer que, ha señalado Salud, harán un esfuerzo para reforzar las guardias del Hospital de Manacor con miembros de sus equipos asistenciales.

Igualmente, desde la Conselleria han asegurado que la atención ginecológica a las mujeres del Sector Sanitario de Llevant se garantizará con los habituales índices de seguridad y de excelencia asistencial gracias al trabajo en red y a la implicación de todos los profesionales que integran el Servicio de Ginecología de este hospital, especialmente las matronas, que "han demostrado una predisposición constante".

Cabe recordar que durante el tiempo que ha estado activo el plan de contingencia --desde el 19 de enero--, la actividad programada se ha mantenido con normalidad, aunque de forma excepcional, en los casos de urgencias que se podían demorar, las pacientes han sido derivadas a otro centro hospitalario, en coordinación con el SAMU 061 y con el servicio de ginecología correspondiente.

Asimismo, tanto el Hospital de Manacor como el Servicio de Salud de Baleares (IBSalut) trabajan conjuntamente y con la colaboración de todos los hospitales públicos para encontrar profesionales y seguir ampliando la plantilla de facultativos de la especialidad de ginecología.