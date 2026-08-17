El Hospital de Manacor estrena las nuevas consultas de Farmacia en el edificio ambulatorio

Personal del servicio de farmacia en el Hospital de Manacor - CAIB

PALMA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Hospital de Manacor ha puesto en marcha las nuevas consultas del Servicio de Farmacia Hospitalaria, ubicadas en la primera planta del nuevo edificio ambulatorio.

La Conselleria de Salud ha destacado en un comunicado que estas consultas representan una mejora de la experiencia del paciente y una asistencia cada vez más integrada y centrada en las personas.

La Farmacia Hospitalaria es, a menudo, una de las grandes desconocidas dentro del sistema sanitario, pese a que su papel es fundamental en el proceso asistencial debido a que su personal forma parte activa del equipo multidisciplinar que acompaña al paciente.

Las consultas de Farmacia y Enfermería ofrecen una atención individualizada que incluye la validación y revisión del tratamiento farmacológico, teniendo en cuenta aspectos como la indicación, las dosis, los posibles efectos adversos y las interacciones entre medicamentos.

La actividad se complementa con el seguimiento de la adherencia terapéutica, la coordinación de citas y controles asistenciales, y la educación sanitaria relacionada con la adecuada administración de los medicamentos.

La atención también incorpora la promoción de hábitos saludables y aborda aspectos relacionados con la alimentación, la actividad física, los hábitos tóxicos y el bienestar emocional. Así, la intervención del Servicio de Farmacia contribuye a una visión integral de la salud y del bienestar de cada persona.

El Servicio de Farmacia actúa, además, como punto de referencia para detectar posibles necesidades o incidencias que requieran una actuación rápida. Los profesionales pueden facilitar, cuando sea necesario, la derivación directa a los equipos de enfermería o a los especialistas responsables.

Según la Conselleria, la ubicación de las nuevas consultas dentro del área asistencial ambulatoria refuerza esta integración y facilita la comunicación con el resto de profesionales sanitarios que intervienen en la atención del paciente.

La farmacéutica responsable de la Unidad de Pacientes Externos, Maria Antònia Maestre, ha destacado que "estas nuevas consultas representan el reconocimiento de un trabajo que tiene como objetivo principal acompañar al paciente, mejorar su experiencia y contribuir a obtener los mejores resultados en salud".

Por otro lado, las consultas de farmacia oncohematológica están en la tercera planta del edificio ambulatorio, en la zona del Hospital de Día.