El Hospital de Manacor traslada las rehabilitaciones al nuevo edificio ambulatorio desde este lunes

Salas de rehabilitación en el nuevo edificio del Hospital de Manacor. - CONSELLERIA DE SALUD

PALMA 31 May. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Rehabilitación del Hospital de Manacor se ofrecerá desde este lunes en las instalaciones del nuevo edificio ambulatorio, donde contará con un espacio "más amplio, moderno y adaptado" que permitirá "mejorar la atención a los pacientes y ampliar la cartera de servicios".

El servicio contará con una superficie aproximada de 2.100 m2, distribuida en diferentes áreas asistenciales que permiten "una mejor organización de los circuitos y una atención más especializada", según ha detallado la Conselleria de Salud en un comunicado.

En este sentido, el pasillo A acoge el área de fisioterapia y las consultas externas de rehabilitación, mientras que el pasillo B integra el área de electroterapia, así como las áreas de rehabilitación respiratoria y cardíaca y el área de rehabilitación pediátrica. Esto trata de responder a las necesidades de los pacientes al ofrecer una distribución "funcional y adaptada".

Todos los tratamientos de fisioterapia se ubicarán en estas nuevas instalaciones, que están situadas en la planta baja del edificio, el acceso provisional será por el lateral, al igual que el Hospital de Día y el Servicio de Cardiología.

Con motivo del traslado, es muy importante que los pacientes saquen el tique en el sistema NemoQ cuando lleguen para saber a qué consulta y edificio se deben dirigir.

Además, se recomienda consultar previamente la ubicación, acudir con antelación suficiente y seguir las indicaciones del personal para adaptarse a los nuevos circuitos asistenciales, especialmente si se tiene en cuenta que el acceso al nuevo edificio ambulatorio debe efectuarse de manera provisional por el lateral del edificio.

El equipo está formado actualmente por 22 fisioterapeutas, tres médicos rehabilitadores, ocho auxiliares y dos secretarios administrativos, que desarrollan su actividad en un entorno que "mejora tanto las condiciones asistenciales como la experiencia de los usuarios".

El servicio incorpora la terapia ocupacional y prevé poner en marcha, en un futuro próximo, la rehabilitación cardíaca. También se dispone de áreas específicas para tratamientos como la rehabilitación pediátrica, tratamiento integral del paciente oncológico, reeducación y tratamiento del suelo pélvico, lo que favorece una atención más especializada y personalizada.

Este traslado se enmarca dentro del proceso de transformación y modernización del Hospital de Manacor y consolida el nuevo edificio ambulatorio como una pieza clave para seguir avanzando hacia una atención más resolutiva, cercana y centrada en las personas.