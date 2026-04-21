El Hospital de Son Espases espera reducir el número de pacientes pendientes de una cama tras un "pico de demanda"

Archivo - Entrada al servicio de Urgencias en el Hospital Son Espases. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Hospital de Son Espases espera rebajar el número de pacientes en Urgencias pendientes de una cama hospitalaria, pasando de 67 a 50 a lo largo de este martes, después de registrar un "pico de demanda asistencial".

Así lo han confirmado desde el Servicio de Salud a Europa Press, que ha lamentado las "molestias" que han sufrido los pacientes por "demoras por encima de lo esperable".

El motivo que han alegado para esta situación es que Son Espases es el hospital de referencia y recibe tanto a pacientes de su sector, como a pacientes de otros centros.

"Como hospital de referencia de Baleares, atiende el volumen más alto y complejo de pacientes, lo que implica picos de demanda especialmente intensos, principalmente por el aumento de ingresos de pacientes con patologías complejas", han subrayado.

En ese sentido, han explicado que estos pacientes requieren de una "mayor intensidad de cuidados, estancias más prolongadas y una elevada necesidad de recursos asistenciales", lo que habría generado "tensión" en el área de Urgencias y en unidades de hospitalización.

Por su parte, el hospital ha activado un plan destinado a "garantizar la continuidad asistencial" y "minimizar el impacto" sobre la actividad.

Entre las actuaciones puestas en marcha se encuentra el mantenimiento de servicio en el Hospital Virgen de la Salud o la reprogramación de cirugías no urgentes, con el objetivo de "liberar camas para ingresos que requieren atención prioritaria".

También se ha llevado a cabo un refuerzo de personal en el servicio de Urgencias y se ha mantenido el personal del plan invernal en las unidades de hospitalización más afectadas por el incremento de la demanda.

Por otra parte, se ha activado un plan de altas con un impulso del Servicio de Hospitalización a Domicilio para pacientes clínicamente estables, que "pueden continuar su recuperación en casa".

Al mismo tiempo, se han derivado pacientes con convalecencias prolongadas a centros sociosanitarios con los que existen convenios de colaboración, el retorno a su hospital de origen de aquellos pacientes ya estabilizados o se han adoptado medidas para mantener abiertas las camas durante el período estival.

"Estas medidas tienen como finalidad optimizar la disponibilidad de camas, garantizar la seguridad del paciente, asegurar la calidad asistencial y recuperar progresivamente la normalidad operativa en el hospital", han resaltado desde el Servicio de Salud.

Además, han apuntado que el equipo directivo del centro realiza un seguimiento continuo de la situación, al evaluar "en tiempo real" la evolución de la demanda y aplicar medidas adicionales, si fuese necesario.