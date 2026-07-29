El Hospital de Son Espases recibe 27 nuevos sillones ergonómicos para la UCI Pediátrica de neonatos

Sillones ergonómicos cedidos a la UCI Pediátrica del Hospital de Son Espases. - CONSELLERIA DE SALUD

PALMA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Son Espases ha recibido 27 nuevos sillones ergonómicos para la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos de neonatos, donados por el equipo de voluntariado de Acciones de Corazón IKEA Islas Españolas y Caribe.

Estos sillones multifuncionales están diseñados para ofrecer "más comodidad" y un descanso "más reconfortante" durante las largas estancias hospitalarias, puesto que se adaptan a las necesidades de las familias, los acompañantes y el personal sanitario.

En un comunicado, la Conselleria de Salud ha explicado que estas butacas incorporan un sistema mediante el que pueden ajustarse en diferentes posiciones y ruedas con frenos para moverlas de forma segura.

Además, también pueden utilizarse durante la recuperación de los pacientes pediátricos, ya que facilitan su movilidad y sedestación cuando evolucionan favorablemente.

La UCI permanece abierta las 24 horas del día y acoge a las familias que acompañan a los recién nacidos día tras día. En este contexto, mejorar su bienestar forma parte del compromiso de Son Espases de avanzar hacia una atención "más humana e integral", que también tiene en cuenta a las personas que acompañan y cuidan a los pacientes.

Estos 27 sillones se suman a los 12 ya instalados por el equipo de voluntarios de Acciones de Corazón IKEA Islas Españolas y Caribe en la UCI Pediátrica (UCIP) el pasado mayo.

Al acto de recepción de los sillones han asistido el subdirector de Humanización, Gabriel Rojo, la directora gerente del Hospital, Cristina Granados, el coordinador regional de Pediatría, Juan Carlos de Carlos, la coordinadora de labor social de Acciones de Corazón IKEA Islas Españolas y Caribe, Elisabeth Gil, y voluntarios de Acciones de Corazón IKEA.