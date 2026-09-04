Los hospitales públicos de Baleares atienden un 3,6% de urgencias más que el pasado verano

Archivo - Cartel de Urgencias en un hospital de Baleares - CAIB - Archivo

PALMA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los hospitales públicos de Baleares atendieron 5.535 urgencias más entre junio y agosto de este año que en el mismo periodo del año anterior, una cifra que representa un incremento del 3,6%

Según datos de la Conselleria de Salud, los servicios de urgencias de atención primaria también incrementaron el número de atenciones, con 9.846 consultas más que en verano de 2025.

Concretamente, entre los meses de junio y agosto, los hospitales públicos atendieron 158.485 urgencias, lo que supone un aumento de un 3,6% respecto a 2025, cuando se atendieron 152.950 urgencias. Por meses, en junio de 2026 se atendieron 49.317 urgencias, 53.531 en julio y 55.637 en agosto. En atención primaria, se atendieron 315.389 urgencias, un 3,2% más que el mismo periodo del año anterior.

La Conselleria ha remarcado que se han aumentado los recursos disponibles ante el aumento de la presión asistencial y que la atención primaria también ha reforzado las plantillas de los centros y de las unidades básicas de salud con la incorporación de profesionales sanitarios en las zonas costeras y turísticas de mayor afluencia de población flotante.

Así, ha destacado que el incremento de la actividad asistencial se enmarca en un contexto de crecimiento sostenido de la población residente y flotante de Baleares, que tiene como consecuencia una mayor demanda de los servicios sanitarios públicos. Además, se trata de pacientes cada vez más envejecidos y con necesidades asistenciales más elevadas.