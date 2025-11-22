Hospitalizado un hombre tras sufrir una caída en Ibiza

Archivo - Agente de la Policía Local de Ibiza - AYUNTAMIENTO DE IBIZA

IBIZA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 70 años ha sido hospitalizado tras sufrir una caída en una parada de autobús en Ibiza, en la que se dio un fuerte golpe en la cabeza.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, los agentes de la Policía Local de Ibiza fueron alertados el pasado lunes después de que el hombre se desplomara.

Al constatar que no tenía pulso, los agentes salieron a auxiliarlo e iniciaron las maniobras de reanimación. Además, usaron un desfibrilador externo de unas dependencias policiales cercanas, por lo que se pudo revertir la situación inicial y recuperar el pulso al paciente.

El hombre fue llevado después a un hospital, donde permanece hospitalizado. El Ayuntamiento y la Policía Local han agradecido la coordinación entre agentes y servicios sanitarios y han destacado la importancia de contar con equipos de desfibrilación.