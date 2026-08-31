Hoteleros de Baleares instan a usar el Registro de la Propiedad para identificar la oferta ilegal de alquiler turístico

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PALMA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Hoteleros de Baleares han planteado este lunes el uso del Registro de la Propiedad para identificar y luchar contra la oferta ilegal de alquiler vacacional y han propuesto mantener el identificador proporcionado, con tal de reducir costes y plazos para que las administraciones puedan disponer de información fiable.

La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), la Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera (Fehif) y la Asociación Hotelera de Menorca (AHM) han señalado en un comunicado conjunto que la propuesta nace de un contexto de emergencia habitacional y de creciente presión sobre el parque residencial.

Según los hoteleros, las administraciones necesitan disponer de información viable sobre las viviendas que se destinan al alquiler turístico, sus características y la actividad que se desarrolla en ellas.

En este sentido, las patronales han destacado que esta herramienta sirve para reforzar la lucha contra la oferta ilegal de alquiler de corta duración.

"El objetivo es que exista una identificación fiable y única de cada vivienda cuando se destine al alquiler de corta duración, cualquiera que sea la finalidad de la estancia", han indicado las entidades, que defienden que esta identificación "es coherente con la finalidad del Reglamento europeo y evita fragmentar la información" sobre un mismo inmueble.

Según las patronales, la Sentencia 620/2026, de 19 de mayo, del Tribunal Supremo, abre la puerta a Baleares para que adapte su normativa turística a las exigencias europeas y refuerce el control previo de la legalidad de las viviendas.

Uno de los elementos centrales de la propuesta es incorporar al procedimiento turístico las comprobaciones que, durante la aplicación del sistema estatal, permitieron conocer la situación jurídica de las viviendas a través del Registro de la Propiedad.

"Las patronales consideramos especialmente relevante este mecanismo en la actual situación de emergencia habitacional, porque permite evitar que viviendas que no reúnen los requisitos legales necesarios se incorporen indebidamente al mercado turístico", han indicado los hoteleros de las Islas.

Según han señalado, no se ha propuesto añadir nuevas exigencias, sino facilitar la comprobación de requisitos que contempla la normativa, pero cuya verificación resultaba más compleja para la administración turística.

Con la certificación del Registro de la Propiedad, esos requisitos pueden quedar acreditados de forma sencilla y objetiva ante la propia administración, según han afirmado.

Los hoteleros han exigido que el número de registro previsto por la normativa europea se incorpore al procedimiento turístico mediante mecanismos de cooperación e interoperabilidad entre las administraciones competentes y el Colegio de Registradores.