Los hoteleros de Mallorca ofrecerán experiencias a sus clientes para minimizar los desplazamientos por el eclipse solar

Un momento de la jornada técnica 'Eclipse: claves para optimizar la experiencia del cliente y generar valor' celebrada este viernes en la sede de la FEHM. - FEHM

PALMA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los hoteleros de Mallorca están trabajando en el diseño de experiencias turísticas "con valor añadido" para incentivar a sus clientes a observar el eclipse solar del próximo 12 de agosto desde los propios establecimientos y así tratar de minimizar los desplazamientos por la isla.

Es una de las cuestiones que se ha abordado en la jornada técnica 'Eclipse: claves para optimizar la experiencia del cliente y generar valor' que se ha celebrado la mañana de este viernes en la sede de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM).

La iniciativa se enmarca en las recomendaciones de la Comisión de Comunicación y Turismo del Eclipse creada por el Govern y ha tenido como objetivo dotar a las empresas de las herramientas que les permitan prepararse con antelación al fenómeno, ofrecer a sus clientes una experiencia de valor y contribuir a una gestión ordenada de los flujos de personas.

La vicepresidenta ejecutiva de la FEHM, María José Aguiló, ha destacado la intención de los hoteleros de "profesionalizar" la observación del eclipse solar desde sus establecimientos de la mano de expertos.

De este modo, ya están trabajando en el diseño de experiencias turísticas y científicas "con valor añadido" que permitan a los clientes, de forma voluntaria, observar el fenómeno desde los propios establecimientos en los que estén alojados.

De este modo, ha sostenido en declaraciones a los medios de comunicación, se podrá gestionar de mejor manera los flujos de personas por la isla ante las previsibles aglomeraciones y posibles cortes de carreteras.

"Todo lo que podamos hacer para retener al cliente en el establecimiento... Después la gente se desplazará por los motivos que quiera, pero dentro de la voluntariedad el hecho de que les ofrezcamos una cosa atractiva puede contribuir a que haya menos desplazamientos de quienes estén alojados en los hoteles", ha apuntado.

Esto se podría conseguir, ha dicho Aguiló, a través de "un producto que tenga un plus y contribuya a tener un recuerdo de un hecho memorable" con "un componente de creatividad vinculado al conocimiento y a la ciencia".

En la misma línea se ha expresado el fundador y director de Polaris Menorca, Javier Ares, quien ha puesto el foco en la necesidad de planificar la operatividad ante un fenómeno "único e irrepetible" que congregará a mucha gente en un espacio reducido como es Mallorca.

"El mensaje que lanzamos es que hay que entender y planificar para no contribuir a un posible caos circulatorio y a problemas de seguridad", ha subrayado.

Una de las opciones que ha puesto sobre la mesa es, precisamente, la posibilidad de que los establecimientos hoteleros traten de retener a sus clientes mediante una "experiencia irrepetible" que pueda abarcar no solo el momento del eclipse, sino también los previos y posteriores.

RESERVAS HOTELERAS

Aguiló, preguntada acerca por la previsión de ocupación hotelera derivada de este fenómeno, ha señalado que muchos representantes del sector científico han hecho reservas anticipadas para garantizar su presencia en Mallorca.

En cualquier caso, ha dicho que a estas personas no se les da un "tratamiento especial" y que la capacidad hotelera no la calcularán de forma diferente a otros momentos del año.

"La capacidad es la que es, bien sea por el eclipse o por lo que sea. La motivación es indistinta, la capacidad es la que tenemos y esto no nos afectará en cuanto a nuestra operativa", ha zanjado.