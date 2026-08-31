Los hoteleros de Mallorca trasladan su pésame por el fallecimiento de Celestí Alomar

Archivo - El exconseller de Turismo Celestí Alomar, en su etapa como diputado. - PARLAMENT - Archivo
PALMA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) ha trasladado su pésame a los familiares, amigos y compañeros del exconseller de Turismo del Govern Celestí Alomar, fallecido este lunes a los 76 años.
En un mensaje en redes sociales, la patronal hotelera ha subrayado que Alomar fue un político "con inquietudes diversas más allá del ámbito turístico, donde centró gran parte de su actividad".